Nervenprobe bestanden: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat das Viertelfinale der Weltmeisterschaft erreicht. Gegen Gastgeber Lettland gab es am Dienstagabend einen 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)-Sieg.

Mit einem Blitzstart samt früher 2:0-Führung trotzte das deutsche Team der ungewohnten Stimmung in der Halle: 900 lettische Fans durften im „Entscheidungsspiel“ der Gruppe B in Riga dabei sein, in dem beiden Mannschaften aufgrund einer besonderen Konstellation ein Punkt zum Weiterkommen gereicht hätte. Dies war nach dem 2:3 nach Penaltyschießen des 26-maligen Weltmeisters Kanada gegen Titelverteidiger Finnland am Nachmittag klar.

Peterka und Noebels treffen

John-Jason Peterka und Marcel Noebels sorgten früh für die deutsche 2:0-Führung. Erst im Mitteldrittel drehten die Letten auf und kamen verdientermaßen zum Anschlusstreffer. Im Tor der deutschen Mannschaft, die nun am Donnerstag auf die Schweiz trifft, stand Mathias Niederberger. Der Mannheimer Matthias Plachta bestritt sein 100. Länderspiel. Im Schlussdrittel überstand Toni Söderholms Team mehrere Unterzahlsituationen. Überragend dabei: der künftige Mannheimer Korbinian Holzer.