Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch der Europäischen Union (EU) soll bis 2030 auf 40 Prozent ansteigen – 2019 lag der Durchschnitt in allen EU-Ländern erst bei 19,7 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Der Anteil der Erneuerbaren wuchs demnach zwischen 2009 und 2019 um 5,8 Prozentpunkte. Deutschland landete im gesamteuropäischen Vergleich nur auf Rang 16. Nach Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat deckte die Bundesrepublik 2019 17,4 Prozent ihres Bruttoendenergieverbrauchs mit Erneuerbaren ab. Zehn Jahre zuvor waren es 10,9 Prozent gewesen. Die Vorreiter der Energiewende finden sich in Nordeuropa: Schweden deckte im Berichtsjahr 56,4 Prozent seines Energieverbrauchs mit erneuerbaren Energien. Finnland erreichte einen Anteil von 43,1 Prozent, Lettland 41 Prozent, Dänemark 37,2 Prozent. Schlusslicht Luxemburg bezog lediglich sieben Prozent seines Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen, Malta 8,5 Prozent und die Niederlande 8,8 Prozent.