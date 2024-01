Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der EM schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kroatien am Abend im Halbfinale. Der Grund: Die Mitbewerber Österreich und Ungarn verloren ihren letzten Spiele und bleiben so hinter der deutschen Auswahl. Österreich unterlag Island 26:28, Ungarn zog gegen Frankreich mit 32:35 den Kürzeren. Deutschland spielt am Freitag um 20.30 Uhr in Köln gegen Dänemark um den Einzug ins Finale.