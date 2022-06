1:1 im Fußball-Klassiker zwischen Europameister Italien und der deutschen Nationalmannschaft: In der Nations League hat die Elf von Bundestrainer Hansi Flick am Samstagabend dank eines Treffers von Mittelfeldass Joshua Kimmich in Bologna einen wichtigen Auswärtspunkt geholt. Kimmich traf in der 73. Minute aus kurzer Distanz links ins Netz kurz nach dem verdienten Führungstreffer der Squadra Azurra durch Lorenzo Pellegrini in Minute 70. Italiens Nummer 10 stand nach einer Flanke von rechts frei vor dem Tor und musste nur noch den Fuß hinhalten.

In der ersten Halbzeit war das Spiel in Bologna ausgeglichen, wenn auch die deutsche Elf mehr Abschlussmöglichkeiten hatte. Serge Gnabry sowie Leon Goretzka schossen mehrfach übers Tor. Italien kam einem Tor am nächsten mit einem Fernschuss in der 34. Minute: Er endete zum Glück für die deutsche Elf am linken Pfosten des von Manuel Neuer gehüteten Tors.

Italien leidenschaftlich

Nach der Pause war Italien einem Treffer mehrfach ganz nahe: So verfehlte ein Kopfball das deutsche Tor in Minute 46 nach einer Flanke von rechts ganz knapp. Die nach dem Ausscheiden in der WM-Qualifikation neu formierte Squadra Azzurra von Trainer Roberto Mancini agierte aggressiv und leidenschaftlich und griff vor allem auf der rechten Außenbahn immer wieder gefährlich an. Deutschland hingegen war oft zu langsam im Spielaufbau. Die Schlussphase mit einer vierminütigen Schlussphase war indes wieder ausgeglichen.

Die DFB-Elf startete in die Nations League mit gleich sieben Spielern von Rekordmeister FC Bayern München in der Startelf. Vor allem Joshua Kimmich konnte durch Laufbereitschaft und kluges Passspiel überzeugen. Es war das erste Duell Italiens und Deutschlands seit 2016. In dem Klassiker gab es nunmehr in 36 Spielen acht Siege für die Deutschen, 15 für Italien und 13 Unentschieden.