Deutschland schrammt an einer Niederlage gerade noch vorbei, beweist beim 1:1 gegen die Schweiz aber eine Fähigkeit, die bei der EM noch wichtig werden kann. „Wir haben gezeigt, dass wir mit einem Rückstand umgehen können“, sagte Toni Kroos mit Blick auf das 0:1 durch den Schweizer Dan Ndoye in der 28. Minute.

Durch den späten Ausgleich des eingewechselten Niclas Füllkrug sicherte sich die deutsche Mannschaft den Gruppensieg. Im Achtelfinale geht es am Samstag (21 Uhr) in Dortmund weiter. Der Gegner wird erst am Dienstag ermittelt.

Julian Nagelsmann war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Natürlich wäre ein 4:0 auch schön gewesen, vor allem weniger nervenaufreibend“, erklärte der Bundestrainer, ließ aber ein großes Aber folgen: „Aber für die Gruppe war dieser Verlauf wichtig. Das hat sich gerade in der Kabine gezeigt. Das waren besondere Momente.“

