Spanien startete stark und wäre fast früh in Führung gegangen. Doch Neuer wischte Olmos Schuss in der siebten Minute an die Unterkante der Latte. Danach kamen die Deutschen in einer intensiven Begegnung besser ins Spiel. Allerdings zählte Rüdigers Kopfballtreffer nach Kimmich-Freistoß nicht, weil er knapp im Abseits stand (40.). In der zweiten Halbzeit hatten die Deutschen zunächst mehr vom Spiel, doch die kalte Dusche folgte in Minute 62. Der eingewechselte Morata verwertete am kurzen Pfosten eine scharfe Hereingabe von Jordi Alba zur spanischen Führung. Zunächst vergaben Musiala und der eingewechselte Füllkrug die Chance zum Ausgleich, doch in der 83. Minute donnerte Füllkrug den Ball doch noch in die Maschen. 1:1. Sané hatte in der Nachspielzeit sogar noch die Chance auf den Siegtreffer, zögerte aber zu lange.

Am Donnerstag geht’s nun gegen Costa Rica um den Einzug ins Achtelfinale.