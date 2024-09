Thomas Weiter, langjähriger Vorstandsvorsitzender der Pfälzer Winzergenossenschaft Deutsches Weintor eG, legt am 30. September – seinem 70. Geburtstag – sein Amt nieder. Sein Nachfolger wird der bisherige geschäftsführende Vorstand Frank Jentzer.

Bei der Winzergenossenschaft Deutsches Weintor geht eine Ära zu Ende: Thomas Weiter war seit 1979 Mitglied in der Genossenschaft, die ihren Sitz im südpfälzischen Ilbesheim hat. 1990 wurde Weiter in den Aufsichtsrat berufen; und ein Jahr später wechselte er in den Vorstand, dessen stellvertretender Vorsitzender er ab 1995 war. 2003 übernahm er dann die Leitung des Gremiums, teilt die Genossenschaft mit.

„Während seiner Amtszeit hat Thomas Weiter nicht nur die Genossenschaft entscheidend weiterentwickelt, sondern durch seine langjährige Tätigkeit als Vizepräsident im Pfälzischen Weinbauverband auch den pfälzischen Weinbau als Ganzes vorangebracht“, so Thorsten Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender von Deutsches Weintor. Für seinen Einsatz für die Winzergenossenschaft und den Weinbau in der Pfalz zeichnete der Deutsche Raiffeisenverband Weiter bei der jüngsten Generalversammlung mit seiner Goldenen Ehrennadel aus.

Der Aufsichtsrat bestimmte Frank Jentzer, der als geschäftsführender Vorstand die Genossenschaft bereits seit Jahren operativ und strategisch leitet, zu Weiters Nachfolger als Vorstandsvorsitzender. Wie die Genossenschaft mitteilt, wird Jentzer das Amt ab 1. Oktober mit Herbert Konrad und Gerhard Römmich als stellvertretenden Vorsitzenden übernehmen.