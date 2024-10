Das Deutsche Weinlesefest ist durch die Nähe zum Hauptbahnhof in Neustadt vor allem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Wer dennoch mit dem Auto anreisen will, dem empfiehlt die Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) als Veranstalterin die Parkhäuser Klemmhof und Hetzelgalerie. Dass der neue Standort des Jahrmarktes in der Exterstraße und auf dem Alten Turnplatz „eine Herausforderung darstellt“, sei der TKS bewusst, heißt es in einer Pressemitteilung. „Daher wurde versucht, die Einschränkungen auf das Nötigste zu beschränken.“ Die Zufahrt zum Parkhaus Hetzelgalerie läuft über die Heinestraße. Seit Dienstag ist zusätzlich der Parkplatz an der Volkshochschule (Von-Hartmann-Straße) wieder freigegeben, teilt die TKS mit. Eine Übersicht der weiteren Parkmöglichkeiten findet sich unter www.neustadt.eu/parken.