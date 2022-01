Die deutschen Handballer müssen in ihrer EM-Vorbereitung zunächst auf Jannik Kohlbacher verzichten. Der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen kuriert derzeit eine Adduktorenverletzung aus und konnte an den ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft in Großwallstadt nicht teilnehmen. Wann Kohlbacher zum Team stoßen wird, ist offen. „Er ist in Behandlung bei den Rhein-Neckar Löwen. Wir warten ab, wie sich die Regeneration bei ihm entwickelt“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Sonntag. Aktuell verzichtet Gislason auf eine Nachnominierung und arbeitet in der Vorbereitung auf das Turnier in der Slowakei und in Ungarn (13. bis 30. Januar) zunächst mit einem 18-köpfigen Kader.