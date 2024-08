Die deutschen Handballer haben sich als Gruppensieger souverän ins Viertelfinale der Olympischen Spiele geworfen und ihre Medaillenform auch im letzten Vorrundenspiel eindrucksvoll bestätigt. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason feierte beim 36:29 (23:14) gegen Slowenien den vierten Sieg im fünften Turnierspiel und sammelte weiteres Selbstvertrauen für die K.o.-Phase in Lille. Im Viertelfinale wartet am Mittwoch Frankreich. Gegen die vor der Partie punktgleichen Slowenen war Oldie Kai Häfner mit sieben Toren bester Werfer. Am Montag zieht das deutsche Olympia-Aufgebot weiter nach Lille. Dort warten bereits die deutschen Frauen, die am Dienstag die Sensation gegen Frankreich schaffen wollen. Auch den Männern droht ein Spiel gegen den bislang enttäuschenden Gastgeber, der im Anschluss an das deutsche Spiel im direkten Duell mit Ungarn um das letzte Viertelfinalticket in der Gruppe B kämpft. Die K.o.-Spiele werden in der Fußballstätte des OSC Lille vor bis zu 27.000 Zuschauern ausgetragen.