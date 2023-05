Das deutsche Nationalteam hat bei der WM in Finnland und Lettland den nächsten Pflichtsieg auf dem angestrebten Weg ins Viertelfinale geschafft. Einen Tag nach dem 6:4 gegen Dänemark setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis am Freitag in Tampere 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) gegen Abstiegskandidat Österreich durch. NHL-Stürmer Nico Sturm (5. und 59. Minute), Parker Tuomie (17.) und Wojciech Stachowiak (34.) trafen für das deutsche Team.