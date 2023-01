Mit einem Sieg gegen die Niederlande am Samstag (20.30 Uhr) erreichen die deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft definitiv bereits das Viertelfinale. Denn Serbien verlor am späten Donnerstagabend 28:31 gegen Norwegen und hat bereits zwei Niederlagen auf dem Konto. Das letzte Hauptrundenspiel bestreitet Deutschland am Montag gegen Norwegen.