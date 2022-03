Im ersten Länderspiel des Jahres bezwang die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das israelische Team am Samstagabend in Sinsheim mit 2:0 (2:0). Viel Aufwand, viel Druck, aber nur zwei Tore: Es dauerte bis zur 36. Minute, ehe die sehr überlegene deutsche Elf vor 25.600 Zuschauern in Führung ging. Kai Havertz köpfte da einen Eckball von David Raum ein. Über Raum, den linken Flügelspieler der TSG 1899 Hoffenheim, liefen viele Angriffe. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit lenkte Timo Werner einen Freistoß von Ilkay Gündogan zum 2:0 ins Netz. Dabei blieb es, auch wenn Jamal Musiala nach der Pause aufdrehte. Mit Blick auf den Klassiker am Dienstag gegen die Niederlande schonte Bundestrainer Hansi Flick den einen oder anderen Stammspieler. So kam Thomas Müller erst zur zweiten Halbzeit. Er vergab kurz vor Schluss einen Foulelfmeter, traf nur den Pfosten. Debütant Nico Schlotterbeck hinterließ einen prima Eindruck, verschuldete aber einen Elfmeter. Kevin Trapp hielt in der Nachspielzeit den Schuss von Yonatan Cohen. Auch Rückkehrer Julian Weigl zeigte bis auf einen Fehler eine gute Leistung. Der Mainzer Anton Stach feierte im zweiten Durchgang seine A-Länderspiel-Premiere. Bester Spieler der Israelis war Torhüter Ofir Marciano, der bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag steht und einige klasse Paraden zeigte. Vor dem Testspiel wurde der verstorbenen Legenden Horst Eckel, Jürgen Grabowski, Dixie Dörner sowie des verstorbenen Ehrenpräsidenten Egidius Braun gedacht.