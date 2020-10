Die anstehenden Ferien bieten eine gute letzte Gelegenheit, das Deutsche Schuhmuseum und das Pfälzische Sportmuseum in Hauenstein zu besuchen, ehe es ab dem 2. November für ein halbes Jahr seine Pforten schließt. Der Besuch der Museen ist unter Beachtung des Hygienekonzeptes möglich. „Es stehen wichtige Sanierungsmaßnahmen am Gebäude an, dabei wird auch der Eingang ins Haus verlegt. Wir nutzen den Umbau für eine komplette konzeptionelle Überarbeitung der Dauerausstellungen beider Museen auf allen vier Etagen“, sagte Asmus Kaufmann der RHEINPFALZ. Er ist stellvertretender Vorstand des Schuhmueums und Museumsleiter des Sportmuseums. „Wir kommen um eine zeitlich begrenzte Schließung nicht umhin und planen mit der Wiedereröffnung im Frühjahr 2021“, sagte Kaufmann. Das Pfälzische Sportmuseum auf der vierten Etage des Gebäudes war 2011 eröffnet worden.