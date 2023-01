Das Model Tatjana Patitz ist tot. Die in Hamburg geborene Patitz sei am Mittwoch im Alter von 56 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben, teilte ihre Model-Agentur in New York der Deutschen Presse-Agentur mit.

In den 80ern und 90er Jahren wurde zu einem der bekanntesten Gesichter der Modewelt – galt zusammen mit Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington und Elle MacPherson als „Supermodel“. Später war sie auch als Schauspielerin aktiv, zog von Paris nach Los Angeles. Liiert war sie unter anderem mit Schauspieler Richard Gere, Johnny Depp, Pierce Brosnan und Sänger Seal. Mit dem amerikanischen Geschäftsmann Jason Johnson hat sie einen Sohn (19).