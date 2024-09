Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht im Endspiel der US Open und spielt um seinen ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel. Das Duo setzte sich in einem Halbfinalkrimi dank starker Leistung mit 6:3, 6:7 (9:11), 6:4 gegen Marcelo Arévalo aus El Salvador und den Kroaten Mate Pavic durch.

Der 32 Jahre alte Krawietz und der vier Jahre ältere Pütz treffen nun im Finale am Samstag in New York auf die Australier Max Purcell und Jordan Thompson.

„Es war ein großartiges Match“, schwärmte Krawietz. „Wir sind einfach dran geblieben, wir hätten es im zweiten Satz schon gewinnen können, hätten es dann im dritten eigentlich verlieren müssen“, sagte Pütz.