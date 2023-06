Die deutschen Basketballerinnen sind bei der Europameisterschaft in Slowenien aus dem Medaillenrennen ausgeschieden. Am Donnerstagabend setzte es im Viertelfinale gegen Topfavorit Spanien eine deutliche 42:67 (16:33)-Schlappe. Während Spanien am Wochenende in Ljubljana um die Medaillen spielt, muss das deutsche Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis in der Platzierungsrunde zwei Partien gewinnen, um noch das Ticket für ein olympisches Qualifikationsturnier für Paris 2024 zu lösen. Es war das erste EM-Viertelfinale der deutschen Basketball-Damen seit 1997. Gegen Spanien war das Überraschungsteam um die Hoffnungsträgerinnen Leonie Fiebich und Marie Gülich aber chancenlos.