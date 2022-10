Die beste Weißwurst Deutschlands kommt weiterhin vom Waldhof. Zum fünften Mal in Folge ist Philipp Burkhardt beim alljährlich in Alençon in der französischen Normandie ausgefochtenen Feinschmecker-Wettbewerb erfolgreich gewesen, darf sich über den Titel deutscher Weißwurstmeister freuen. Ebenfalls einen Titel, nämlich den des deutschen Bratwurstmeisters, hat Vater Peter Burkhardt beim Feinschmeckerwettbewerb errungen – und das bei seiner ersten Teilnahme. Die beiden Mannheimer errangen zudem auch jeweils noch einen zweiten Platz: Sohn Philipp in der Kategorie „beste Grillbratwurst“, Vater Peter in der Kategorie „beste Weißwurst“. „Das hätte ich nie für möglich gehalten“, freut sich Philipp Burkhardt über diesen „großartigen Doppelsieg für die Region“. Seit den 1950er-Jahren gibt es das Fleischfachgeschäft Burkhardt in der Tannenstraße 11 im Stadtteil Waldhof.