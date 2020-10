Steffen und Andreas Rings aus Freinsheim wurden beim 34. Wettbewerb um den renommierten Deutschen Rotweinpreis des Fachmagazins Vinum zu „Roten Riesen“ ernannt. Mit dieser Auszeichnung werden die Brüder, wie Vinum am Montag mitteilte, für „erstklassige Kollektionen über etliche Jahre hinweg“ sowie für die starke Präsenz im diesjährigen Wettbewerb geehrt. Dabei kamen zwölf Weine aus dem Weingut Rings ins Finale. In dem Freinsheimer Betrieb werden am Dienstag neben den Brüdern Rings weitere erfolgreiche Teilnehmer an dem Leistungsvergleich Preise und Urkunden erhalten. Zu den Siegern in den verschiedenen Kategorien zählen auch Weinerzeuger aus Grünstadt: Bei den „deutschen Klassikern“ belegten Dorothee und Karoline Gaul aus Grünstadt-Sausenheim mit einem St. Laurent Platz eins, während Matthias Gaul aus Grünstadt-Asselheim bei den „Internationalen Klassikern“ mit einem Cabernet Franc die Nase vorn hatte, wie Vinum bekannt gab.