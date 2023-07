Ihren dritten deutschen Meistertitel in Folge gewann die Hammerwerferin Samantha Borutta aus Mutterstadt. Im Kasseler Auestadion warf sie bereits im ersten Versuch die Siegerweite von 68,12 Meter. „Das Wichtigste war heute der Titel, das habe ich erreicht, aber mit der Weite bin ich nicht ganz zufrieden“, sagte die 22 Jahre alte Athletin von Eintracht Frankfurt. Noch hat sie das Ticket für die Weltmeisterschaften im August in Budapest nicht in der Tasche. „Aber das wird noch, ich habe noch zwei Wettkämpfe, um die 71 Meter zu werfen“, zeigte sie sich optimistisch. Sie siegte vor Aileen Kuhn (Ludwigsburg, 66,87 m) und Michelle Döpke (Leverkusen, 64,59 m).