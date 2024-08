Das fünfte Gold für die deutsche Olympia-Mannschaft in Paris und das vierte insgesamt für Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl: Die 38-Jährige aus dem bayerischen Aubenhausen gewann am Sonntagmittag vor der Kulisse von Schloss Versailles mit ihrer Trakehnerstute Dalera. Sie kam als einzige Reiterin über die magische Marke von 90 Prozent aller Punkte und wiederholte damit ihr Doppelgold von Tokio 2021. Eine kleine Überraschung die Silbermedaille: Teamkollegin Isabell Werth belegte Rang zwei, sie hatte ihre junge Stute Wendy erst Anfang des Jahres übernommen und auf dem Mannheimer Maimarkt erstmals in Deutschland gezeigt. Bereit am Samstag hatte das deutsche Dressurteam Gold im Mannschaftswettbewerb geholt.