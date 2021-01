Die deutsche Wirtschaft ist trotz der Einführung erneuter Corona-Beschränkungen zum Jahresende leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im vierten Quartal 2020 gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Frankreich ist derweil in die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg gerutscht: Die Wirtschaftsleistung brach im Corona-Jahr 2020 um 8,3 Prozent ein, wie das nationale Statistikamt am Freitag aufgrund erster Berechnungen mitteilte. Der Rückgang des BIP war damit aber etwas geringer als erwartet.