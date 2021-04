Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal verglichen mit dem Vorquartal um 1,7 Prozent eingebrochen. Nachdem sich die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 etwas erholt habe, habe die Corona-Krise zu Jahresbeginn nun zu einem „erneuten Rückgang der Wirtschaftsleistung“ geführt, erklärte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag. Im Vergleich zum Vorjahresquartal war die Wirtschaftsleistung 3,3 Prozent niedriger.