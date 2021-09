Mit einer großen Fete in Weisenheim am Sand ist am Samstag Abend die neue Deutsche Weinprinzessin Saskia Teucke (26) gefeiert worden. Ihr Heimatort hatte für sie 20 Stunden nach ihrer Wahl einen Empfang mit Musik, Speis und Trank auf dem Freisitz im Ludwigshain auf die Beine gestellt. Viele sind gekommen, um die neue deutsche Weinhoheit hochleben zu lassen, die zuvor als 82. Pfälzische Weinkönigin amtiert hatte. „Ich kann es immer noch nicht so ganz realisieren, aber langsam aber sicher wird mir bewusst, was ich gestern erreicht habe, und ich freue mich auf eine spannende Zeit zusammen mit Sina und Linda“, sagte die Marketingkommunikationskauffrau am Rande des Empfangs zur RHEINPFALZ am SONNTAG. Sie wolle zusammen mit den beiden anderen Hoheiten alles tun, um den deutschen Wein im In- und Ausland würdig zu repräsentieren. Zur 73. Deutschen Weinkönigin war am Freitag Abend im Neustadter Saalbau Sina Erdrich (Baden) gewählt worden. Zweite Deutsche Weinprinzessin ist Linda Trarbach von der Ahr.