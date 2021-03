Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich bei der EM ins Viertelfinale gezittert. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz musste sich am Dienstag zum Vorrunden-Abschluss mit einem 0:0 gegen Rumänien begnügen. Lukas Nmecha vergab mit einem verschossenen Handelfmeter den deutschen Sieg (72. Minute). Das Remis reichte aber, um zum vierten Mal in Serie die K.o.-Phase einer EM zu erreichen. Durch den Sieg der Niederländer im Parallelspiel beendeten diese, Deutschland und Rumänien die Gruppe jeweils mit fünf Punkten. Der direkte Vergleich brachte Deutschland ins Viertelfinale. Dort geht es am 31. Mai gegen Dänemark, Frankreich oder Russland weiter.