Deutschlands U21-Fußballer haben die nächste EM-Enttäuschung erlebt und stehen vor dem erstmaligen Aus in der Gruppenphase seit 2013. Drei Tage nach dem Rassismus-Eklat um Youssoufa Moukoko verlor die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo am Sonntag in Batumi ihr zweites EM-Spiel mit 1:2 (0:1) gegen den krassen Außenseiter Tschechien. Vor 5023 Zuschauern – darunter DFB-Sportdirektor Rudi Völler – reichte auch ein Tor von Angelo Stiller (70. Minute) nicht. Vaclav Sejk (33.) und Martin Vitik (87.) trafen für Tschechien.