Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich bei der EM eine gute Chance für das Weiterkommen ins Viertelfinale bewahrt. Dank des späten Treffers durch Lukas Nmecha (84. Minute) kam das Team von Trainer Stefan Kuntz am Samstagabend im ungarischen Szekesfehervar gegen die Niederlande zu einem 1:1 (0:0). Nach einem schweren Torwartfehler des Mainzers Finn Dahmen hatte Justin Kluivert (48. Minute) von Fußball-Bundesligist RB Leipzig die Niederlande in Führung gebracht. Mit vier Punkten führt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds die Tabelle der Gruppe A an. Damit besitzt die Kuntz-Auswahl eine Top-Ausgangslage vor dem Gruppenfinale am Dienstag gegen Rumänien für den Einzug in die K.o.-Phase, die Ende Mai beginnt.