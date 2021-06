Deutschlands U21 steht im Finale der Europameisterschaft. Am Donnerstagabend gewann das Team im Halbfinale gegen die Niederlande mit 2:1 (2:0). Der Gegner im Endspiel am Sonntag ist Portugal. Was für ein Auftakt! Deutschland ging nach 30 Sekunden durch Florian Wirtz in Front. Doch damit nicht genug: Der Leverkusener erhöhte in der achten Minute gar auf 2:0. Zudem traf Mergim Berisha noch mehrmals den Pfosten. Peer Schuurs verkürzte in der 67. Minute. Mehr ließ die deutsche Elf nicht zu, auch wenn die Niederlande nach dem Anschlusstreffer Morgenluft witterten. Der Erfolg geht absolut in Ordnung