Eine stark aufspielende deutsche U16-Nationalmannschaft hat vor 3000 Zuschauern im Pirmasenser Framas-Stadion Italien mit 3:0 (2:0) besiegt. Lennart Karl (Bayern München), Alexander Staff (Eintracht Frankfurt) und Can Güner (Borussia Mönchengladbach) per Foulelfmeter erzielten die Tore. Bei den Italienern sah Marco Tiozzo Pugio (Juventus Turin) zehn Minuten vor Schluss die Rote Karte. Am Montag, 11 Uhr, treffen die beiden Teams noch einmal in Pirmasens aufeinander.