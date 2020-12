Briefmarken sollen für Postkunden überflüssig werden: Ab sofort können Verbraucher für den innerdeutschen Briefversand eine neue „mobile Briefmarke“ nutzen, wie die Deutsche Post am Mittwoch mitteilte. In deren neuer App können Kunden demnach das passende Porto auswählen und digital bezahlen und erhalten dafür einen Code, den sie handschriftlich anstelle einer Marke auf den Brief oder die Postkarte schreiben müssen.

„Damit ist die Sendung frankiert und kann in den Briefkasten eingeworfen werden“, erklärte die Deutsche Post DHL Group. Das Angebot soll die mobile Paketmarke von DHL ergänzen und das Vorgänger-Produkt „Handyporto“ der Post ablösen; Mobilfunkkosten fallen dabei durch die App weg. „Auch im Post- und Paketbereich spielt Digitalisierung eine immer größere Rolle - nicht als Ersatz für physische Kommunikation, sondern als Ergänzung“, erklärte Konzernvorstand Tobias Meyer.

In seiner neuen App will der Konzern seinen Kunden nach eigenen Angaben verschiedene bargeldlose Bezahlmethoden für die mobilen Marken für Briefe und Pakete anbieten, beispielsweise per Kreditkarte oder Online-Überweisung. „Die Onlinefrankierung bei den Briefprodukten ist allerdings vorerst nur per Paypal möglich.“ Die bisherigen Apps von Post und DHL müssen für den neuen Service aktualisiert oder ersetzt werden.