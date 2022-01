Die deutsche Nationalmannschaft hat im ersten von zwei Testspielen vor der Europameisterschaft am Freitag die Schweiz 30:26 (15:14) besiegt. Bundestrainer Alfred Gislason ließ in der Mannheimer SAP-Arena zunächst im Rückraum eine unerfahren Formation ran, nach der Pause kamen die Routiniers. Die Mannschaft konnte sich erst am Ende wieder absetzen. Sie hat noch viel Luft nach oben. Am Sonntag trifft die deutsche Auswahl in Wetzlar auf Frankreich. Das erste EM-Spiel ist am Freitag in Bratislava gegen Belarus.