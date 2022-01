Das war eine klare Steigerung gegenüber dem ersten EM-Test gegen die Schweiz. Die deutsche Nationalmannschaft schlug am Sonntag in Wetzlar Frankreich 35:34. Luca Witzke erzielte quasi mit dem Schlusspfiff das Siegtor bei der Generalprobe. Das Team überzeugte vor allem in der zweiten Halbzeit. Die Melsunger Spieler Julius Kühn und Kai Häfner nahmen das Heft in die Hand. Am Mittwoch fliegt die Auswahl nach Bratislava. Am Freitag ist das erste Gruppenspiel gegen Belarus.