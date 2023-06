Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch im zweiten von drei Länderspielen zum Saisonabschluss nicht gewonnen. Vier Tage nach dem 3:3 in Bremen gegen die Ukraine verlor das Team von Bundestrainer Hansi Flick am Freitagabend in Warschau gegen Polen mit 0:1 (0:1). Den entscheidenden Treffer erzielte Jakub Kiwior nach einem Eckball per Kopf in der 31. Minute. Die gegenüber dem Ukraine-Spiel auf neun Positionen in der Startelf veränderte Nationalmannschaft erspielte sich erst in der zweiten Halbzeit gute Tormöglichkeiten, konnte davon aber keine nutzen.