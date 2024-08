Gleich zu Beginn der fünftägigen deutschen Meisterschaften im Bahnradsport im Berliner Velodrom holte Joelle Messemer vom RSC Linden den Titel und die Goldmedaille in der 2000-Meter-Einzelverfolgung der Juniorinnen sowie Joelle Bräutigam vom RSV Rheinzabern Bronze in die Pfalz. Die 17 Jahre alte Europameisterin, die vor viereinhalb Wochen den EM-Titel gewonnen hatte, besiegte im Finale in 2:25,461 Minuten (in der Qualifikation 2:25,583) Julia Servay aus Biberach (1,6 Sekunden zurück). „Mit solchen Zeiten kann ich sehr zufrieden sein, weil ich eine Woche erkältet war. Ich bin auch noch richtig am Husten“, sagte Messemer.

Messane Bräutigam (18), die nach der Qualifikation nicht zufrieden war, rief im kleinen Finale ihr Leistungsvermögen ab und schlug in 2:26,291 Minuten Sophia Schrödel (Marienstein). Magdalena Leis (RSC Linden) belegte nach einem dreiwöchigen Trainingsausfall Platz sieben. Hannah-Franziska Brand (RSV Rheinzabern) wurde in der Jugendklasse Elfte. Zusammen wollen sie am Donnerstag den Mannschaftstitel gewinnen.

In der Abteilung Sprint belegten im Zeitfahren Tim Herzog (RV Dudenhofen) bei den Junioren den sechsten und Len Sohnsmeyer (Team Pfälzer Land) in der Jugendklasse den achten Platz. Herzog fuhr über 1000 Meter 1:05,69 Sekunden, Sohnsmeyer über 500 Meter 34,53 Sekunden. Der Sportliche Leiter des Bahnradteams Rheinland-Pfalz, Frank Ziegler, sagte: „Beide fuhren Bestzeiten, das ist das Wichtigste. Damit bin ich zufrieden“.