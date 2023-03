Schwungvoller Neustart dank Publikumsliebling Niclas Füllkrug: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur Heim-EM die ersten vielversprechenden Schritte zurück in die Fanherzen genommen. 114 Tage nach dem WM-Debakel von Katar setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick in Mainz gegen Peru verdient mit 2:0 (2:0) durch und sorgte für den dringend benötigten frischen Wind. Hauptverantwortlich dafür war Füllkrug, der mit seinen Toren vier und fünf im fünften Länderspiel (12., 33.) zunehmend zum Fixstern in der Offensive avanciert.