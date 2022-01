Die ersatzgeschwächte und daher auch unerfahrene deutsche Handball-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Am Sonntag schlug sie Österreich vor knapp 1500 Zuschauern in Bratislava mit 34:29 (15:16) und führt nun die Gruppe D an. Letzter Vorrundengegner am Dienstag ist Polen. Die deutsche Mannschaft, die ohne den positiv auf Corona getesteten Rückraumspieler Julius Kühn antreten musste, tat sich in der ersten Halbzeit schwer gegen die Österreicher, drehte die Partie aber in der zweiten Hälfte – vor allem dank eines starken Torwarts Till Klimpke und einer gegenüber den ersten 30 Minuten verbesserten Defensive. Bester deutscher Werfer war Rechtsaußen Timo Kastening mit neun Treffern.