Deutschlands Nationalteam hat mit dem ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland die Viertelfinalchance gewahrt. Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis gewann am Donnerstagabend in Tampere gegen Dänemark mit 6:4 (0:1, 3:1, 3:2). NHL-Stürmer John-Jason Peterka (30. Minute), Alexander Ehl (32.), Kapitän Moritz Müller(38.), Jonas Müller (56.), Marcel Noebels (59.) und Nico Sturm (60.) erzielten die deutschen Tore.

Nach den drei Niederlagen zum Auftakt gegen Schweden, Finnland und die USA muss Deutschland am Freitag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen Österreich nachlegen, um sich fürs Viertelfinale qualifizieren zu können. Es folgen weitere Pflichtaufgaben gegen Ungarn am Sonntag und Frankreich am Dienstag. NHL-Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) wird derweil nicht zur WM nachreisen, teilte der Deutsche Eishockey-Bund mit.