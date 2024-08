Die deutschen Hockey-Herren haben eine Medaille in greifbarer Nähe. Sie gewannen am Sonntagabend ihr Halbfinale gegen Argentinien mit 3:2. Jetzt geht es gegen Indien ums Finale.

Teo Hinrichs hatte die deutsche Mannschaft in Führung gebracht (9.), Argentinien postwendend durch Maico Casella Schuth per Strafecke ausgeglichen (11.). Doch Deutschland schlug im zweiten Viertel wieder zu: Gonzalo Peillat verwandelte eine Strafecke zur erneuten Führung (24.) – Lohn für eine Druckphase der Deutschen. Nach der Halbzeitpause tat sich auf beiden Seiten wenig; auch, weil die Deutschen defensiv sehr gut standen. Das änderte sich im letzten Viertel: Agustin Mazzilli traf in der 48. Minute aus dem Spiel heraus zum Ausgleich. Doch die Deutschen gingen ein drittes Mal in Front: Justus Weigand traf nach einer schönen Kombination (54.)