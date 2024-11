Die deutsche Nationalmannschaft besiegte am Donnerstag in der mit 12.721 Zuschauern ausverkauften SAP-Arena in Mannheim die Schweiz mit 35:26 (21:13). Das war ein sehr gelungener Start in die EM-Qualifikation. Vor allem die ersten 25 Minuten waren spektakulär. Der frühere Regisseur der Rhein-Neckar Löwen, Andy Schmid, nun Trainer der Eidgenossen, hatte sich seine Rückkehr sicherlich anders vorgestellt.