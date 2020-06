Die in der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen der deutschen Grenzen enden um Mitternacht in der Nacht auf Montag. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Samstag. Am Freitag hatte die Bundespolizei noch mitgeteilt, dass die Kontrollen bei der Einreise aus Frankreich erst „mit Ablauf des Montags“ enden sollten. Das gilt jetzt nicht mehr. Deutsche dürfen dann auch wieder zum Einkaufen nach Frankreich.