Die deutschen Fußballerinnen haben im zweiten Testspiel des WM-Jahres einen Prestigesieg gefeiert. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg siegte am Freitagabend in Sittard 1:0 (0:0) gegen Vize-Weltmeister Niederlande. Sydney Lohmann vom FC Bayern München traf nach einem Eckball per Kopf zum entscheidenden Tor (53. Minute). Am Dienstag trifft die deutsche Auswahl in Nürnberg auf Brasilien.