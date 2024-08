Deutschlands Fußballerinnen haben bei den Olympischen Spielen das Halbfinale erreicht. Das Team um Kapitänin Alexandra Popp gewann in Marseille das Viertelfinale gegen Kanada mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 0:0 gestanden. Torhüterin Ann-Katrin Berger parierte zwei Elfmeter der Kanadierinnen und ebnete damit den Weg zum Weiterkommen. Den entscheidenden Versuch verwandelte die 33-Jährige selbst. Ein Fehlschuss von Sydney Lohmann blieb damit ohne Konsequenzen. Im Halbfinale ist nun am Dienstag in Lyon erneut die USA der nächste Gegner. In der Gruppenphase hatte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen die Mannschaft von Emma Hayes noch mit 1:4 verloren.