Es hat nicht sollen sein: Die deutschen Fußball-Frauen haben das Europameisterschaftsfinale gegen Gastgeber England mit 1:2 (0:0, 1:1) nach Verlängerung verloren. In einem hart umkämpften, zwischenzeitlich mitreißenden Spiel brachte Ella Toone die Gastgeberinnen im Londoner Wembley-Stadion in Führung (62.). Zwölf Minuten vor dem Ende glich Lina Magull nach einem schönen Spielzug verdient für das aktivere deutsche Team aus. Die Entscheidung dann in der 111. Minute: Nach einem Eckball prallte der Ball vom Bauch glücklich von Lucy Bronze zu Chloe Kelly, die beim ersten Versuch noch geblockt wurde, das Leder im zweiten Versuch dann aber über die Linie spitzelte.