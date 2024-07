Die deutschen Fußballfrauen haben ihr zweites Vorrundenspiel mit 1:4 gegen die USA verloren. Nach einer turbulenten Anfangsphase, in der Sophia Smith (10.) und Mallory Swanson (26.) für die Nordamerikanerinnen sowie Gulia Gwinn (21.) trafen, dominierten die USA die Partie. Smiths zweiter Treffer (44.) war die logische Konsequenz.

Nur selten kam das Team von Interimstrainer Horst Hrubesch, am ersten Spieltag 3:0-Sieger gegen Australien, zu guten Chancen, fiel stattdessen durch viele Ballverluste auf. In der zweiten Halbzeit nahmen die US-Spielerinnen ein wenig den Fuß vom Gas, ohne in Gefahr zu geraten. Lynn Williams machte in der 89. Minute endgültig den Deckel drauf für die Goldkandidatinnen.

Deutschland muss am Mittwoch nun gegen Sambia gewinnen, um sicher im Viertelfinale zu stehen.