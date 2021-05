Deutschlands Ex- und Importe liegen wieder fast auf Vorkrisenniveau: Die Ausfuhren lagen im März nur noch 0,9 Prozent unter dem Stand vom Februar 2020, die Einfuhren um 6,7 Prozent darüber, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. „Dass die deutschen Unternehmen trotz der Corona-Pandemie so schnell und so gut wieder Tritt fassen konnten im weltweiten Handel, beweist ihre starke Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität im Umgang mit Herausforderungen“, erklärte der Außenhandelsverband BGA.

Von Februar bis März dieses Jahr kletterten die Exporte um 1,2 Prozent auf eine Summe von 126,5 Milliarden Euro, wie die Statistiker am Freitag mitteilten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat, als die Exporte wegen der Corona-Pandemie bereits zurückgegangen waren, betrug die Steigerung 16,1 Prozent.

Die Importe legten im März um 6,5 Prozent auf 105,9 Milliarden Euro zu – im Vergleich zum März 2020 war das ein Anstieg um 15,5 Prozent.