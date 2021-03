Im dritten WM-Qualifikationsspiel gab es die erste Niederlage für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft – am Mittwochabend unterlag die Elf Nordmazedonien in Duisburg 1:2. Eine böse Überraschung. Die deutsche Elf kam einfach nicht durch, nutzte ihre Überlegenheit nicht. Goran Pandev traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:0 für Nordmazedonien. Ilkay Gündogan glich mit einem Foulelfmeter aus. Doch fünf Minuten vor dem Abpfiff markierte Eljif Elmas das Siegtor für den Außenseiter.

