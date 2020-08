Dei Deutsche Eishockey-Liga (DEL) möchte am 13. November in die neue Spielzeit starten. Darauf einigten sich die Klubs am Montag.

„Durch diese Entscheidung haben alle Beteiligten mehr Planungssicherheit. Selbstverständlich wissen wir, dass sich die Rahmenbedingungen in diesen Corona-Zeiten immer wieder ändern können. Daher können wir nur starten, wenn von den Behörden grünes Licht kommt und hierbei für die Klubs ein Spielbetrieb wirtschaftlich darstellbar ist“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

Ein konkreter Spielplan soll voraussichtlich Mitte September veröffentlicht werden.

Zuletzt hatte es von verschiedenen Vereinen der obersten deutschen Spielklasse Kritik gegeben, weil noch kein konkreter Starttermin festgelegt worden war. Auch Pavel Gross, Trainer der Mannheimer Adler, hatte sich dazu geäußert.