Die deutschen Hockey-Frauen sind bei den Olympischen Spielen erfolgreich ins Turnier gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg bezwang Japan am Sonntag mit 2:0 (1:0) und legte einen Tag nach dem 8:2-Sieg der Männer gegen Frankreich mit etwas Mühe auch einen Auftakt nach Maß hin. Der EM-Dritte tat sich dabei gegen den Weltranglistenzehnten aus Japan durchaus schwer und ließ viele Chancen liegen. Charlotte Stapenhorst (12.) und Kapitänin Nike Lorenz (56.) sicherten Deutschland mit ihren Treffern jedoch die ersten drei Punkte des Turniers.

Bereits am Montag (19.45 Uhr) wartet im nächsten Duell der Top-Favorit auf die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB): Die Niederlande hatten in Tokio 2021 Gold gewonnen und gehen zudem als aktueller Welt- und Europameister in Paris an den Start. Weitere Gegner in der Gruppe A sind Gastgeber Frankreich, China und Belgien.