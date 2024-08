Die deutschen Basketballer haben im Viertelfinale Griechenland mit 76:63 geschlagen und stehen damit erstmalig im Halbfinale. Der Gegner dafür wird um 18 Uhr zwischen Frankreich und Kanada ermittelt. Am 8. August wird dann um 17:30 Uhr um den Einzug ins Finale gespielt. Das deutsche Team kam nicht gut in die Partie und tat sich im ersten Viertel gegen stark aufspielende Griechen schwer. Mit Verlauf der Partie kamen die Deutschen aber besser ins Spiel und holten einiges an Punkten auf. Je länger das Spiel andauerte, um so besser gelang es den Deutschen die Griechen unter Kontrolle zu bekommen und schließlich zu schlagen.