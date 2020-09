Die Deutsche Bank will jede fünfte Filiale in Deutschland schließen. Damit werden rund 100 Niederlassungen wegfallen.

Derzeit zählt das größte deutsche Geldhaus nach eigenen Angaben etwas mehr als 500 Filialen. „Wir planen, das Filialnetz im Laufe des kommenden Jahres möglichst rasch auf die Zielgröße von 400 zurückzubauen“, sagte ein Sprecher der Bank am Dienstag in Frankfurt. Filialen schließen will die Deutsche Bank den Angaben zufolge vor allem in städtischen Regionen, wo das Institut mit mehreren Standorten vertreten ist. Der Sprecher sagte: „Wir werden uns nicht aus der Fläche zurückziehen.“

Neun Filialen in der Pfalz

Ob Filialen in der Pfalz von der Schließung betroffen sind, wollte die Deutsche Bank am Dienstag nicht sagen. Das Geldinstitut können derzeit noch keine Einzelheiten bekannt geben, sagte ein Sprecher. Die Filialzusammenführungen seien für kommendes Jahr geplant. Die Bank befinde sich dazu momentan in Planung und in Gremiengesprächen. In der Pfalz führt die Deutsche Bank derzeit neun Filialen auf: in Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Landau, Neustadt, Bad Dürkheim, Frankenthal, Speyer und Ludwigshafen.